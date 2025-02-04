Пособие на погребение в 2026 году: размер, кто может получить, как оформить

Пособие на погребение — это социальная выплата, цель которой — возмещение части расходов на похороны через СФР и другие структуры. Какие документы нужно собрать для получения пособия на погребение умершего, например, пенсионера, размер выплаты в 2026 году и порядок ее оформления — в материале РИА Новости.

Что такое пособие на погребение и кому оно положено в 2026 году

в статье 10 . Пособие на погребение — это вид материальной помощи, которая предоставляется на каждого умершего человека и может быть направлена лишь на его погребение либо на компенсацию соответствующих расходов. Основные аспекты, связанные с выплатой данного пособия, прописаны в тексте федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", в частности,

"Социальная помощь выплачивается супруге, родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, — рассказала адвокат Юлия Кузнецова. — Пособие выплачивается на оформление документов, необходимых для погребения, на приобретение и доставку гроба и других предметов, необходимых для захоронения, на перевозку тела или останков умершего на кладбище или в крематорий, на погребение или кремацию".

Кто может получить выплату — даже не родственник

Претендовать на получение пособия на погребение может тот человек, который вне зависимости от факта родства с умершим взял на себя все расходы по организации его похорон. Как правило, подобные хлопоты ложатся на плечи близких родственников скончавшегося.

Важно! Право на получение пособия имеет тот, кто фактически организовал и оплатил похороны, независимо от степени родства с умершим.

Основные изменения в 2026 году: больше не через работодателя

№653-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за пособием нужно обращаться в МФЦ, "Госуслуги" или Социальный фонд России. Нововведение было создано для снижения зависимости гражданина от работодателя, который может снизить размер выплаты, задержать ее или находиться на стадии банкротства, что осложняет выдачу пособия. Ранее пособие на погребение в случае смерти сотрудника или несовершеннолетнего члена его семьи выплачивал работодатель. В 2026 году ситуация изменилась — согласно федеральному закону от 25.12.2023"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за пособием нужно обращаться в МФЦ, "Госуслуги" или Социальный фонд России. Нововведение было создано для снижения зависимости гражданина от работодателя, который может снизить размер выплаты, задержать ее или находиться на стадии банкротства, что осложняет выдачу пособия.

С 2026 года — только СФР, МФЦ или Госуслуги

Вне зависимости от трудового статуса умершего человека за пособием необходимо обращаться напрямую в Социальный фонд России. Сделать это можно тремя способами:

лично в территориальном отделении СФР по месту жительства умершего;

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

в электронном виде через портал "Госуслуги" (доступно для авторизованных пользователей с подтвержденной учетной записью).

При этом действуют особые условия назначения пособия:

если умерший был пенсионером или работал, деньги выплачивает СФР;

если умерший не работал и не был пенсионером, выплата назначается органом социальной защиты по месту его жительства или по месту регистрации смерти (этот же орган назначает выплату в случае рождения мертвого ребенка);

кредитной организацией/органом, которая выплачивала пенсию умершему пенсионеру.

Как сказано выше, в качестве заявителя может выступить любой человек, который занимается организацией похорон умершего, включая коллегу, знакомого, представителя благотворительной организации и т.д. Однако, если похороны проводятся за счет государства, получить пособие не получится.

Размер пособия на погребение в 2026 году

Постановлению Правительства РФ от 23.01.2025 № 33, федеральное пособие на погребение с 1 февраля 2025 года и до 31 января 2026 года составляет 9 165,37 рублей. СогласноПравительства РФ от 23.01.2025 № 33, федеральное пособие на погребение с 1 февраля 2025 года и до 31 января 2026 года составляет

“Социальное пособие на погребение выплачивается в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. С 1 февраля 2025 года оно составляет 9 165 рублей 37 копеек и ежегодно индексируется. Коэффициент индексации определяется правительством Российской Федерации”, - говорит Екатерина Туслякова, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.

Бурятии коэффициент равняется 1,2, рассчитать размер пособия можно по формуле 9 165 рублей 37 копеек х 1,2. Коэффициент Ненецкого автономного округа составляет 1,8. В некоторых субъектах страны также может применяться так называемый региональный коэффициент, что позволяет увеличить итоговую сумму выплачиваемого пособия. Например, вкоэффициент равняется 1,2, рассчитать размер пособия можно по формуле 9 165 рублей 37 копеек х 1,2. Коэффициентсоставляет 1,8.

Индексация

Индексация социальных выплат, включая пособие на погребение, проводится ежегодно с 1 февраля. Поэтому с 1 февраля 2026 года размер выплаты составит 9788 рублей.

Размер пособия рассчитывается на дату оформления записи акта о смерти в органах ЗАГС, а не на день фактической смерти человека. Если смерть наступила до индексации, но запись акта о смерти была зарегистрирована после 1 февраля, выплата будет произведена в новом, проиндексированном размере.

Региональные доплаты: Москва, Санкт-Петербург и другие регионы

В некоторых регионах предусмотрены дополнительные пособия, о которых следует уточнять в местной администрации или органах соцзащиты. Размер и тип выплаты субъект РФ может устанавливать самостоятельно.

в Москве действуют различные надбавки: Например, в 2026 годудействуют различные надбавки:

15 386 рублей на похороны неработающего пенсионера, нерожденного или несовершеннолетнего ребенка;

не более 70 884 рублей погибшему военнослужащему в качестве возмещения фактических расходов;

не более 51 786 рублей на похороны участника Великой Отечественной войны;

18 415, 71 рубль — надбавка, предназначенная для семей ликвидаторов ЧАЭС и ПО "Маяк".

рассчитывать малообеспеченные граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В Санкт-Петербурге на подобную меру поддержки могутмалообеспеченные граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Категории граждан и размеры выплат: сравнительная таблица

Для удобства понимания информации о размерах пособия на погребение различных категорий граждан приводим сравнительную таблицу. В ней указаны федеральная выплата, возможные региональные доплаты на примере Москвы и Санкт-Петербурга, а также орган, в который следует обращаться за получением пособия.

Категория умершего Размер выплаты Куда обращаться Неработающий пенсионер (федеральная выплата) 9 165,37 руб. Социальный фонд России, МФЦ, Госуслуги Неработающий пенсионер (Москва) 24 551,37 руб. (федеральная + московская надбавка 15 386 руб.) Социальный фонд России, МФЦ, Госуслуги Инвалид I или II группы (жители Москвы) 51 786 руб. Социальный фонд России, МФЦ Ветеран ВОВ, узник концлагеря, реабилитированный (Санкт-Петербург) 9 165,37 руб. + 14 283,17 руб. = 23 448, 54 руб. Социальный фонд России, органы соцзащиты Несовершеннолетний ребенок 9 165,37 руб. + районный коэффициент (если применяется) Социальный фонд России, МФЦ, Госуслуги Мертворожденный (после 22 недель беременности) 9 165,37 руб. + районный коэффициент (если применяется)



Доплата в Москве — 16 310 руб. Социальный фонд России, МФЦ, Госуслуги Военный пенсионер (регионы) От одной до трех пенсий (зависит от звания и заслуг) умершего или возмещение по чекам до 23 837 руб. Военный комиссариат по месту жительства Военный пенсионер (Москва, Санкт-Петербург) Три пенсии умершего или возмещение по чекам до 33 005 руб. Военный комиссариат по месту жительства Действующий военнослужащий, контрактник, ветеран боевых действий (компенсация за памятник) До 51 552 руб. в регионах, до 70 884 руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе Военный комиссариат Ветеран Великой Отечественной войны (компенсация за памятник) До 51 786 руб. с учетом основного пособия (с 1 февраля сумма будет больше) Компенсация за памятник — до 33 005 руб. Военный комиссариат

Важно! Если умерший одновременно относится к нескольким категориям (например, был военным пенсионером и инвалидом), можно выбрать наиболее выгодный вариант получения пособия, но получить выплату только по одному основанию.

Как получить пособие на погребение в 2026 году: пошаговая инструкция

Для того, чтобы получить пособие на погребение человека, необходимо собрать пакет документов (какие именно бумаги входят в его состав, можно уточнить заранее), написать заявление и обратиться с ним в соответствующие орган.

Шаг 1: Соберите документы — паспорт, справка №11, реквизиты

По словам адвоката Юлии Кузнецовой, для оформления пособия на погребение в большинстве случаев понадобятся следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

справка о смерти форме № 11;

копия свидетельства о смерти;

заявление на выплату социального пособия на погребение (обязательной формы такого заявления нет, поэтому его можно составить в произвольной форме либо уточнить детали в том органе, в который оно будет направлено).

"По желанию заявителя выплата социального пособия на погребение может быть произведена на его счет, открытый в банке, — добавляет эксперт. — В этом случае необходимо представить информацию о реквизитах счета".

Справку о смерти человека оформляют в ЗАГС, ее также могут выдать и в похоронном бюро. Если справка утеряна, то ее необходимо переоформить через ЗАГС, заплатив при этом соответствующую госпошлину.

Если за выплатой обращается жена военнослужащего, то ей нужно предоставить свидетельство о заключении брака и копию паспорта с семейным положением и пропиской. “За выплатой также могут обратиться дети умершего, им нужно будет предоставить свидетельство о рождении”, - говорит Оксана Васильева.

Перед тем как обращаться за получением пособия, следует уточнить необходимый комплект документов в нужной структуре. В некоторых случаях заявителю могут понадобиться чеки, которые послужат подтверждением затрат, связанных с погребением, и другие бумаги.

Шаг 2: Подайте заявление — лично, в МФЦ или через Госуслуги

После сбора необходимых документов следует подать заявление на выплату пособия на погребение. Сделать это можно одним из трех способов:

Личное обращение в территориальное отделение СФР. Необходимо прийти в отделение Социального фонда России по месту жительства умершего, заполнить заявление по образцу и передать вместе с документами специалисту. Обращение через многофункциональный центр (МФЦ). Специалист центра примет документы и передаст их в Социальный фонд, после чего выплата будет произведена в установленный срок. Подача заявления через портал "Госуслуги". Необходимо авторизоваться на портале "Госуслуги" , найти соответствующую услугу, заполнить электронную форму заявления и отправить его на рассмотрение.

"По желанию заявителя выплата социального пособия на погребение может быть произведена на его счет, открытый в банке, — добавляет адвокат Юлия Кузнецова. — В этом случае необходимо представить информацию о реквизитах счета".

Шаг 3: Получите выплату — в день обращения

Пособие на погребение можно получить через почтовое отделение или на карту, указав в заявлении нужный номер банковского счета.

Если не подать заявление в течение шести месяцев, то пособие попросту "сгорает" и получить его будет уже нельзя. Лишь в редких случаях по прошествии более чем полугода его можно добиться через суд (теоретически подобное возможно, если получатель не смог обратиться за выплатой по уважительной причине).

Как правило, пособие выплачивают при подаче заявления. В 2026 году его размер рассчитывается на дату оформления записи акта о смерти, а не на день смерти.

Бесплатные похороны: что входит в гарантированный перечень услуг

Помимо денежного пособия на погребение, законодательство Российской Федерации предусматривает возможность организации социальных похорон — то есть бесплатного захоронения за счет государства. Чаще всего им пользуются при погребении одиноких людей, у которых нет родственников, либо в случаях, когда личность умершего не установлена. Услуга также доступна малоимущим гражданам, инвалидам I и II группы, ветераны ВОВ, не оставившие средства на организацию похорон.

Важно! В случае бесплатных похорон стоимость церемонии не должна выходить за рамки минимального гарантированного перечня услуг по погребению.

Что входит: гроб, морг, кладбище, документы — но выбора нет

В услуги социального погребения входят:

заключение патологоанатома о причинах смерти;

справка о смерти;

пребывание тела в морге до семи дней или до 14 дней по заявлению;

место на кладбище;

необходимые атрибуты, в том числе гроб и надгробный знак;

доставка тела до места захоронения или кремации;

подготовка документов.

Какие именно услуги нужны, их стоимость, определяют органы местного самоуправления.

сайте мэрии. Предоставляют бесплатное погребение специализированные службы. В Москве их список можно найти намэрии.

Правом на бесплатное захоронение могут воспользоваться родственники и представители абсолютно любого гражданина (в рамках утвержденного перечня), но чаще всего бесплатно хоронят одиноких людей или неопознанных лиц. Пособие в этом случае выплачиваться не будет.

Дополнительные источники компенсации: ОСАГО и возмещение от причинителя вреда

В некоторых ситуациях помимо стандартного социального пособия на погребение можно получить дополнительную компенсацию расходов на похороны из других источников. Это особенно актуально в тех случаях, когда смерть человека наступила в результате несчастного случая, дорожно-транспортного происшествия или действий третьих лиц.

"Помимо социальных выплат на захоронение существует возмещение на захоронение по ОСАГО с лимитом в 25 000 рублей, — говорит адвокат Маргарита Абдрахимова. — То есть при несчастном случае — ДТП — на основании абзаца 2 части 7 статьи 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО), указанная сумма выплачивается лицам, фактически понесшим расходы на погребение. А расходы свыше установленного лимита на захоронение по ОСАГО оплачиваются причинителем вреда (виновным в ДТП), так как юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935 ГК РФ), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба (статья 1072 ГК РФ)".

Выплата по ОСАГО производится независимо от социального пособия на погребение. То есть родственники умершего могут получить и федеральное пособие (9 165,37 руб.), и страховое возмещение (до 25 000 руб.).

Если фактические расходы на организацию похорон превысили лимит по ОСАГО, разницу можно взыскать непосредственно с виновника ДТП. Для получения возмещения по ОСАГО необходимо обратиться в страховую компанию виновника ДТП с заявлением и документами, подтверждающими расходы на похороны (чеки, квитанции, договоры с ритуальными службами).

5 ошибок при оформлении пособия на погребение

При оформлении пособия на погребение граждане нередко допускают ошибки, которые могут привести к отказу в выплате или задержке получения средств.

Ошибка №1: Пропуск шестимесячного срока обращения

Самая частая ошибка — обращение за пособием по истечении шести месяцев со дня смерти. Если этот срок пропущен, пособие "сгорает" и получить его в обычном порядке уже невозможно. Восстановить срок можно только через суд при наличии уважительных причин (например, тяжелая болезнь заявителя, длительная командировка). Простое незнание о праве на пособие уважительной причиной не является.

Как избежать: обращайтесь за пособием сразу после получения справки о смерти по форме № 11 в органах ЗАГС.

Ошибка №2: Обращение не в тот орган

Некоторые граждане до сих пор пытаются получить пособие у работодателя умершего. С 2026 года все выплаты пособий на погребение делает исключительно СФР, кроме случаев погребения военнослужащих и военных пенсионеров — для них сохраняется порядок обращения в военкомат.

Как избежать: уточните заранее, куда именно нужно обращаться в вашем случае. Для большинства категорий это СФР, МФЦ или "Госуслуги", для военных — военный комиссариат.

Ошибка №3: Утрата оригинала справки о смерти по форме № 11

Справка по форме № 11 — ключевой документ для получения пособия. Ее выдают в единственном экземпляре при регистрации смерти в органах ЗАГС. Если справка утеряна, придется обращаться в ЗАГС за дубликатом и оплачивать госпошлину.

Как избежать: сразу после получения справки сделайте несколько копий и храните оригинал в надежном месте.

Ошибка №4: Оформление бесплатных похорон и одновременная попытка получить пособие

Некоторые граждане ошибочно полагают, что можно воспользоваться бесплатными государственными услугами по погребению и одновременно получить денежное пособие. Закон предусматривает либо получение услуг, либо денежную компенсацию.

Как избежать: заранее решите, что для вас выгоднее — бесплатные похороны или денежное пособие.

Ошибка №5: Неверно указанные реквизиты для перечисления денег

Из-за ошибки в номере счета, БИК банка или других реквизитах деньги не поступят на счет. Чтобы исправить ситуацию, придется писать заявление на возврат средств и повторное перечисление.

Как избежать: тщательно проверяйте все цифры в реквизитах счета перед подачей заявления. Лучше всего взять справку о реквизитах в банке или скопировать их из мобильного приложения.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли получить пособие на погребение, если умерший был индивидуальным предпринимателем?

Да, можно, если умерший делал добровольное пожертвование на соцстрахование. За выплатой нужно обращаться в территориальное отделение СФР, МФЦ или через портал "Госуслуги".

2. Что делать, если прошло больше 6 месяцев со дня смерти?

Если шестимесячный срок пропущен, получить выплату можно только через суд. Для этого нужно доказать, что срок был пропущен по уважительной причине (тяжелая болезнь, длительная командировка или незнание о смерти родственника). Если суд признает причины уважительными, он восстановит срок и обяжет СФР выплатить пособие.

3. Нужно ли платить налоги с пособия на погребение?

"В соответствии с пунктом 1 статьи 217 НК РФ, государственные пособия, в том числе пособие на погребение, налогообложению не подлежат. Также не облагается пособие и страховыми взносами (пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ)", — комментирует ведущий юрист Европейской Юридической Службы Евгений Лучин.

4. Можно ли получить пособие на погребение, если я не являюсь родственником умершего?

Да, закон прямо предусматривает такую возможность. Пособие выплачивается любому лицу, которое фактически взяло на себя обязанность организовать погребение и понесло соответствующие расходы. Поэтому родство с умершим не требуется.

5. Как получить пособие, если умерший не имел регистрации по месту жительства?