Детские выплаты в 2025 году: кому положены и в каком размере

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Семьям с детьми в 2025 году предоставят поддержку государства в виде повышенных ежемесячных пособий и единовременных выплат. Когда произойдет повышение, кому положены деньги и где их получить — в материале РИА Новости.

Выплаты на детей

В январе и феврале 2025 года проиндексирован ряд пособий для семей с детьми, размер которых напрямую связан с величиной действующего в регионе прожиточного минимума. Среди них — единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, ежемесячная выплата из материнского капитала, которая выплачивается на детей в возрасте до 3 лет, и так далее.

С 1 февраля текущего года индексация была проведена по уровню фактической инфляции — на 9,5%.

Список выплат на детей в 2025 году

пособие по беременности и родам;

пособие беременным женщинам из малоимущих семей;

единовременное пособие при рождении ребенка;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет;

ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (Единое пособие)

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

региональные пособия;

материнский капитал.

Условно все выплаты на детей можно разделить на три вида:

Размер которых зависит от МРОТ (в частности, минимальные декретные). Размер которых корректируется в зависимости от регионального прожиточного минимума. Выплаты фиксированного размера (при рождении / усыновлении ребенка, беременной жене призывника, материнский капитал и т. д.).

“Обратите внимание, что при комплексной оценке нуждаемости по новым правилам при назначении единого пособия на детей и беременных женщин не будут учитываться государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях”, — рассказывает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

© Pixabay / StockSnap Беременная женщина © Pixabay / StockSnap Беременная женщина

Пособие по беременности и родам

Назначается женщинам на седьмом месяце беременности на основании больничного листа. Стандартный отпуск длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. При рождении двух и более детей декрет продлевается до 194 дней. В случае осложненных родов продлить отпуск можно до 156 дней.

работающие женщины; безработные при определенных условиях; студентки очной формы обучения; проходящие военную службу по контракту; матери, которые усыновили ребенка (детей) младше трех месяцев и относятся к какой-либо из вышеперечисленных категорий.

“Максимальный размер пособия ограничен и зависит от суммы предельной величины базы для начисления страховых взносов на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (устанавливалась до 31.12.2022) и единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов (устанавливается начиная с 2023 г.), — отмечает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Так, если отпуск по беременности и родам начался в 2025 г. и продолжительность его составила 140 календарных дней, максимальная сумма пособия составит 794 355,80 руб”

Минимальный размер пособия зависит от МРОТ, максимальный — от начислений страховых взносов.

Фонда социального страхования РФ . С 2024 года получить такое пособие можно без заявления, а рассчитать его размер онлайн —

“Обратите внимание, что пособие по беременности и родам может выплачиваться также отдельным категориям безработных женщин, в частности, уволенных в связи с ликвидацией организаций, — говорит Оксана Васильева. — Такие женщины имеют право на получение пособия в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными. Женщины, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам, лица, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, могут обратиться за пособием в МФЦ”

Единовременное пособие при рождении ребенка

Получить фиксированную выплату может один из родителей (либо тот, кто его заменяет) через работодателя или портал "Госуслуги".

С 1 февраля 2025 года размер пособия составляет 26 941,71 рубля.

Право на получение есть у всех, вне зависимости от наличия работы и размера доходов.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

По законодательству положено беременной (на сроке не менее 180 дней) жене призывника и выплачивается единоразово вне зависимости от начислений других пособий. “Пособие назначается СФР по месту жительства жены военнослужащего не позднее 10 рабочих дней с даты приема соответствующего заявления, а выплачивается — не позднее 5 рабочих дней после дня его назначения”, - уточняет Оксана Васильева.

С 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 размер этого пособия составляет 42 665 рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Выплачивается со дня рождения и до трех лет (не ранее начала отцом военной службы и не позднее дня окончания).

“Назначается СФР по месту жительства ребенка. В тех районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, размер пособия определяется с применением этих коэффициентов, при условии, что они не были учтены в составе заработной платы”, — говорит Оксана Васильева.

размер равен 18 285 рублям. С 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года егоравен 18 285 рублям.

© Pixabay / Mylene2401 Детская кроватка © Pixabay / Mylene2401 Детская кроватка

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

В отличие от декретного отпуска, который предусмотрен только для матерей, в отпуск по уходу за ребенком может уйти отец, бабушка, дедушка или один из ближайших родственников.

Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка женщины (или родственника, который оформляет пособие) за два последних года, но не менее 10 103,83 рубля. На эту сумму в 2025 году могут рассчитывать неработающие родители. Максимальный размер пособия — 68 995,48 рубля в месяц. В случае ухода за двумя и более детьми пособия суммируется. При этом суммарный размер не может превышать 100% среднего заработка. С 1 января 2024 года работающие родители имеют те же права, что и неработающие, — ежемесячное пособие для них сохраняется.

Если ни мать ребенка, ни отец официально не трудоустроены, то такое пособие выплачивают органы социальной защиты населения.

“С 2024 года пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будут платить и при досрочном выходе на работу, — говорит Оксана Васильева. — Право на него сохранят в случае, если мать или иной родственник:

- вышли из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет досрочно;

- в период такого отпуска трудятся у другого работодателя”.

Единое пособие на детей и для беременных женщин

С 1 января 2023 года было введено единое пособие, объединившее несколько мер господдержки: ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет, выплаты беременным женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности.

Получать его могут граждане РФ, которые соответствуют следующим критериям:

средний доход на каждого члена семьи не превышает размер установленного в регионе прожиточного минимума;

все совершеннолетние члены семьи имеют официальный трудовой доход либо уважительную причину для его отсутствия (правило нулевого дохода);

принадлежащее семье имущество не противоречит установленному законом перечню.

В расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются:

средства материнского капитала;



налоговые вычеты;



выплаты на детей с инвалидностью или инвалидов с детства;



единовременные выплаты на лечение ребенка и ряд других.

Также, как сообщается на сайте Социального фонда России, с июня 2024 года не учитываются и те проценты, которые были начислены по открытым на опекаемых детей номинальным счетам. Из расчета доходов для определения права на пособие будут исключены и выплаты, которые полагаются обладателям звания “Мать-героиня”, ордена или медали “Родительская слава” и деньги, заработанные подростками до 18 лет собственным трудом еще во время обучения в образовательных организациях.

А с 2025 для получения выплаты должно быть соблюдено новое условие - в расчетном периоде минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи не должен быть меньше четырех минимальных размеров оплаты труда.

Единое пособие не имеет фиксированного размера. В зависимости от уровня доходов каждой конкретной семьи его величина может составлять 50, 75 или 100 процентов от действующего регионального прожиточного минимума на ребенка.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

ст. 12.1 закона № 81-ФЗ ). Право на единовременное пособие имеет один из усыновителей, опекунов, приемных родителей. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка ().

Размер такого пособия составляет 26 941,71 рублей (с 1 февраля 2025 по 31 января 2026 года), а в том случае, если семья усыновляет ребёнка-инвалида, ребёнка старше 7 лет либо детей, которые являются братьями (сестрами) — 205 856,59 рубля.

Материнский капитал

проиндексирован на уровень инфляции: выплата за первого ребенка будет составлять 690 266,95 рубля, за второго - до 912 162,09 рубля. С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будетна уровень инфляции: выплата за первого ребенка будет составлять 690 266,95 рубля, за второго - до 912 162,09 рубля.

Если на момент проведения индексации семья уже успела потратить часть средств материнского капитала, то повышение коснется оставшейся суммы.

С 1 января 2024 года правом на материнский капитал обладают только те, кто имеет российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином России по рождению.

Выплаты не суммируются. Если семья получила сертификат за первого ребенка в полном объеме, то за второго можно забрать оставшиеся 221, 895,14 рубля.

Региональные пособия

В каждом регионе существуют свои меры поддержки граждан, которые периодически индексируются. О них можно узнать на сайте местных отделений соцзащиты. Например, может увеличиться пособие на третьего и последующего ребенка или материнский капитал.

Президентские выплаты

Ежемесячные выплаты на ребенка до 3-х лет, которые еще называют “путинскими”, включены в единое пособие на детей и беременных женщин. С 2023 года правила назначения унифицированы, а единым оператором назначен Социальный фонд России.

Таблица размеров всех детских пособий на 2025 год

Пособие Размер до 31 января 2025 года Размер после 1 февраля 2025 года Ежемесячные выплаты По уходу за ребенком до полутора лет Минимально: 9 227,24 рубля Максимально: 49 000 рублей Минимально: 10 103,83 рубля Максимально: 68 995,48 рубля На ребенка призывника 16 698,63 рубля 18 285рублей Единое пособие на детей и для беременных женщин 50, 70, 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе 50, 70, 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе Единовременные выплаты При рождении ребенка (усыновлении) 24 627, 21 рубля 26 941,71 рубля Пособие по беременности и родам Минимальное: 140 дней — 88 565, 4 рубля 156 дней — 98 687, 16 рубля 194 дня — 122 726,34 рубля Максимальное: 140 дней — 565 562 рубля 156 дней — 630 197, 88 рубля 194 дня — 783 707,62 рубля Минимальное: 140 дней — 103 285 рублей 156 дней — 115 089 рублей 194 дня — 143 123 рубля Максимальное: 140 дней — 794 355 рублей 156 дней — 885 139 рублей 194 дня — 1 100 750 рублей Жене призывника 38 963,47 рубля 42 665 рублей При усыновлении ребенка до 187 996,89 рубля до 205 856,59 рубля Материнский капитал На первого ребенка: 630 380,78 рубля На второго ребенка: 833 024,74 рубля На первого ребенка: 690 266,95 рубля На второго ребенка: до 912 162,09 рубля

© Depositphotos.com / IgorVetushko Девочка читает книгу © Depositphotos.com / IgorVetushko Девочка читает книгу

Изменения в 2025 году

“С 1 января 2025 года для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех минимальных размера труда. В текущем году общероссийский минимальный размер оплаты труда равен 22 440 руб. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев, — рассказывает Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Требования к минимальному доходу будут смягчены, если в остальные месяцы расчетного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам. Например, женщина была беременна или ухаживала за ребенком. На жителей новых регионов правило минимального дохода в четыре МРОТа не распространяется”.