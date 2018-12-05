Лавров обсудил с главой МИД Кипра ситуацию в регионе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом ситуацию в регионе, констатировав ее осложнение, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонной беседы министров.

"Министры обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, отдельные международные проблемы. Констатировали осложнение обстановки в регионе. Подтвердили важность укрепления российско-кипрского взаимодействия в этих условиях", — говорится в сообщении МИД.

Лавров и Христодулидис также условились о проведении в ближайшие месяцы очередной личной встречи, добавили в министерстве.