Сенатор Валентина Петренко покинула Совет Федерации

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сенатор от Хакасии Валентина Петренко, проработавшая в Совете Федерации более 16 лет, пришла на заседание палаты в качестве сенатора в последний раз.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко вручила Петренко почетную грамоту, причем не доверила это первому вице-спикеру Николаю Федорову, на котором, как правило, лежит эта обязанность, а захотела сделать это лично.

"Валентина Александровна работает в Совете Федерации с 2002 года. Она всегда была одним из самых ответственных и инициативных сенаторов, вела большую общественную работу, создала движение "Матери России", уделяла много внимания вопросам семьи и детства", — сказала Матвиенко, обращаясь к сенаторам.

Отдельно спикер выделила то, что Петренко является кавалером Ордена мужества. Сенатор получила его в 1994 году за участие в операции по освобождению ростовских школьников, захваченных террористами.

В прощальной речи Петренко отдала должное спикеру Совфеда.

"Вы сыграли в моей жизни огромную роль. С самой юности, с комсомола, я хотела быть похожей на вас", — сказала она.

Петренко поблагодарила за годы совместной работы не только коллег-сенаторов, но и парламентских журналистов, и даже сотрудников столовой, которые, по ее словам, все эти годы "питали нас".

Исполнительную власть Хакасии в Совфеде теперь будет представлять Валерий Усатик, его делегировал новый глава республики Валентин Коновалов.