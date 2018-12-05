МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Госдума 6 декабря рассмотрит в закрытом режиме вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Вадима Белоусова, заявил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.

"Завтра в 13 часов будет рассмотрен вопрос о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата ГД от "Справедливой России" Вадима Владимировича Белоусова. Этот вопрос будет рассмотрен в закрытом режиме", — сказал Жуков журналистам в среду по итогам совета Госдумы.

Во вторник Комиссия Госдумы по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики рекомендовала вынести на рассмотрение ГД на пленарном заседании вопрос о лишении депутатской неприкосновенности Белоусова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Генпрокуратура просит лишить Белоусова депутатской неприкосновенности в связи с делом экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Юревич был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках на 26 миллионов рублей. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности Белоусова поступило в нижнюю палату, и отметил, что не видит оснований поддерживать представление ведомства.