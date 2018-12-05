МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Каких-то судебных решений по поводу выборов в Подмосковье не принималось, выборы прошли, результаты выборов уже давно объявлены официально, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее на сайте "Новой газеты" был опубликован материал о фальсификации выборов губернатора Московской области.

"Выборы прошли, результаты выборов уже давно объявлены официально. На выборах присутствовало огромное количество наблюдателей от всех партий на каждом избирательном участке. Кто-то обращался в правоохранительные органы в соответствии с практикой, предусмотренной действующем законодательством, кто-то не обращался. Но насколько я знаю, каких-то судебных решений в этом плане не принималось. Да, мы видели этот материал газетный, но давайте не забывать, что там было огромное количество наблюдателей, то есть они тогда по идее должны были обратиться в суд, подать необходимые документы. Я не знаю, были ли такие обращения и какая у них судьба", — сказал Песков.