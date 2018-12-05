Россия выступает против слома ДРСМД, заявили в МИД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия выступает категорически против слома договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и готова к диалогу с США на взаимоуважительных условиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь подтверждаем нашу неизменную позицию: договор — одна из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности. Мы категорически против его слома", — сообщила Захарова в ходе брифинга.

"Мы готовы к продолжению диалога в соответствующем формате по всему комплексу проблем, связанных с действием данного документа, разумеется, на взаимоуважительной и профессиональной основе без выдвижения голословных обвинений и ультиматумов", — сказала она.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону известно об этом.