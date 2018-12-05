В Крыму призвали Запад заставить Киев прекратить провокации

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Западным странам пора заставить власти Украины, занимающиеся провокациями в отношении России, соблюдать международные нормы и границы соседних государств, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Крымчане также хотят обратиться к Западу. Пора уже принимать какие-то решения и действия относительно Керченского конфликта в отношении Украины. Порошенко на сегодня перешел все возможные грани дипломатического, человеческого и добрососедского поведения", — сказал Гемпель.
По его мнению, западным странам, особенно ведущей стране Евросоюза Германии, стоит занять в этом вопросе принципиальную позицию.
При этом сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя слова высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, который ранее заявил, что Россию ждут "боль и последствия", если она не отпустит задержанных моряков и не вернет корабли, призвал Вашингтон не переходить на язык ультиматумов.
Ранее страны G7 и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу инцидента в Черном море, при этом никаких решений о новых санкциях против РФ, о которых просил Киев, не принято. ЕС призвал обе стороны снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.