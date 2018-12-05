В Крыму призвали Запад заставить Киев прекратить провокации

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Западным странам пора заставить власти Украины, занимающиеся провокациями в отношении России, соблюдать международные нормы и границы соседних государств, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от западных стран действий, а не заявлений на фоне инцидента с задержанием нарушивших российскую границу кораблями в Керченском проливе. Он добавил, что "действия не означают войну", и призвал к увеличению присутствия НАТО в Черном и Азовском морях.

"Крымчане также хотят обратиться к Западу. Пора уже принимать какие-то решения и действия относительно Керченского конфликта в отношении Украины. Порошенко на сегодня перешел все возможные грани дипломатического, человеческого и добрососедского поведения", — сказал Гемпель.

По его мнению, западным странам, особенно ведущей стране Евросоюза Германии, стоит занять в этом вопросе принципиальную позицию.

"Пора уже сделать не просто выводы, а принять адекватные меры по приведению господина Порошенко и его команды в чувства, призвать его соблюдать международные нормы и границы соседних государств и перестать заниматься провокациями в отношении Российской Федерации", — подчеркнул Гемпель.

При этом сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя слова высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, который ранее заявил, что Россию ждут "боль и последствия", если она не отпустит задержанных моряков и не вернет корабли, призвал Вашингтон не переходить на язык ультиматумов.

"Не следует Соединенным Штатам Америки переходить в разговоре с Россией на язык ультиматумов. Мы сами определим, какова будет судьба моряков, задержанных во время Керченской провокации. Расцениваю это заявление как ультиматум и попытку вмешаться во внутренние дела Российской Федерации", — сказал РИА Новости Цеков. По его словам, госдепу США стоит не ультиматумы ставить России, а призвать к благоразумию нынешнюю власть Украины. "Мы действуем с нормами международного права", — подчеркнул сенатор.

Ранее страны G7 и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу инцидента в Черном море, при этом никаких решений о новых санкциях против РФ, о которых просил Киев, не принято. ЕС призвал обе стороны снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>