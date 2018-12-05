На полях заседания СМИД ОБСЕ ожидаются переговоры Лаврова с Могерини

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях СМИД ОБСЕ в Милане проведет переговоры с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, а также с главами МИД Ватикана, Норвегии ФРГ и Киргизии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Милане 6-7 декабря состоится 25-е заседание СМИД ОБСЕ, в котором примет участие глава МИД России.

"(На полях СМИД ОБСЕ — ред.) Ожидаются переговоры Сергея Лаврова с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, генсеком ОБСЕ, председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ, министрами иностранных дел Ватикана, Норвегии, ФРГ, Киргизии, также прорабатываются и другие встречи", — сказала официальный представитель МИД РФ на брифинге.

По словам Захаровой, график такого рода мероприятий остается плавающим, многое будет решаться непосредственно на месте.