МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совфед призывает парламенты стран-участниц СБ ООН, ОБСЕ, Германии и Франции решительно осудить провокации Киева против России, говорится в заявлении, принятом сенаторами в среду.

"Совет Федерации обращается к парламентам иностранных государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, ОБСЕ, и прежде всего к парламентам Германии и Франции – государств-участников "нормандской четверки", решительно осудить противоправные действия Украины в районе Керченского пролива, а также последовавшие за ними решения украинских властей о введении военного положения на территории Украины и об ограничении на въезд на территорию Украины для мужчин – граждан РФ от 16 до 60 лет", — говорится в документе.

При этом решение западных стран попустительствовать провокациям Киева ведет к непоправимым последствиям, уверены законодатели.

В обращении к парламентам иностранных государств "в связи с угрозой международному миру, безопасности и правам человека со стороны Украины" сенаторы подчеркивают, что провокация украинских властей в Керченском проливе стала причиной усиления международной напряженности и поводом для ограничения прав граждан РФ и Украины.

"Члены Совета Федерации убеждены, что это нарушение государственной границы РФ являлось умышленным действием и было спланировано руководством Украины с целью резкого обострения украино-российских отношений. Провокация, несомненно, была приурочена к началу встречи "Группы двадцати", а также к старту президентской предвыборной кампании на Украине", — отмечается в обращении.

Объявление военного положения в ряде областей Украины "было не следствием, а истинной причиной провокации близ Керченского пролива", уверены в Совфеде. "Военное положение в стране, которая не воюет ни с кем, кроме собственного народа, – это не только пропагандистский фарс, нацеленный на повышение градуса русофобии в украинском обществе, но и прямое ограничение прав людей именно в тех областях, где проживает преимущественно русскоязычное население страны", — говорится в документе.

По мнению сенаторов, ограничение Государственной пограничной службой Украины въезда на территорию Украины для мужчин – граждан Российской Федерации от 16 до 60 лет не имеет под собой оснований. Миллионы людей по обе стороны украино-российской границы стали жертвами очередной антироссийской кампании киевского режима.

"Продолжая деструктивные действия по поощрению раскола в православном мире, властями Украины под надуманными предлогами ограничивается деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, дело дошло до массовых обысков и допросов священнослужителей", — отмечают российские политики.

Совфед назвал задержанных при инциденте украинских моряков заложниками политики украинского руководства. Совет Федерации убежден, что действия украинского руководства "подвергают угрозе мир и безопасность в регионе и создают препятствия для свободного общения российского и украинского народов".

Российские законодатели с сожалением констатируют, что некоторые западные страны в очередной раз вопреки очевидным фактам, свидетельствующим о нарушении Киевом норм международного права, пошли на поводу у украинских властей и обвинили в возникновении конфликтной ситуации Россию.