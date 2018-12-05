В Совфеде прокомментировали заявление Майка Помпео о ДРСМД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Председатель комитета СФ РФ по международным делам Константин Косачев назвал грубым ультиматумом заявление госсекретаря США Майка Помпео по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Призыв госсекретаря США Майка Помпео к России в течение 60 дней вернуться к выполнению договора по РСМД — это отнюдь не приглашение к обсуждению способов его сохранения. Это грубый ультиматум, который США предъявили исключительно с одной целью: показать миру и своим союзникам, что, мол, это не они обрушивают важнейший столп международной безопасности, а, дескать, Россия отказалась его соблюдать, хотя ей дали шанс", — написал Косачев в Facebook.
Сенатор также отметил, что об этом же свидетельствуют и слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что "у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора о РСМД", однако альянс будет также готовиться к варианту его возможного прекращения.
"Могу лишь посочувствовать европейцам, что они столь легко и бездумно отдают гораздо более важный именно для них, чем для США, договор по РСМД на откуп американцам, которые готовы сейчас обрушить многие важнейшие договоренности прошлых лет. Сегодняшние заявления США и НАТО — это откровенный позор Европы", — добавил Косачев.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729, которая вызывала беспокойство, не испытывалась на дальность, запрещенную договором о РСМД. Он отметил, что Москва в духе доброй воли сообщила американской стороне реальные временные рамки "испытательной деятельности" в отношении ракеты 9М729, дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания, хотя такая прозрачность и не требуется согласно ДРСМД.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".