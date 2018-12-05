СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Представители украинской прокуратуры могут лично приехать в Крым и озвучить свою позицию по отношению к российским пограничникам, объявленным Киевом в розыск после инцидента в Керченском проливе, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

После провокации Киева в Черном море, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны, на Украине возбудили дело по трем статьям — "Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство". При этом военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск восемь граждан России, в том числе заместителя руководителя пограничной службы ФСБ Геннадия Медведева, в связи с расследованием Киевом инцидента в Керченском проливе. Кроме того, планируется предъявить обвинение еще более десяти российским военнослужащим.

"Зачем было объявлять их в розыск? Пусть представители Украины приезжают в Крым и лично объяснят свою позицию. Никто ни от кого не прячется. А так украинская прокуратура просто впустую тратит время", — сказал Фикс.

Он также высоко оценил действия российских пограничников.

"Это, действительно, настоящие защитники наших рубежей и защитники нашей родины", — сказал он.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>