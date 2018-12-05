Кожемяко поддержит просьбу к Путину о назначении врио губернатора Сахалина

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, ранее возглавлявший Сахалин, заявил, что поддержит просьбу депутатов Сахалинской области к президенту РФ Владимиру Путину о назначении врио главы островного региона.

Сахалинская областная дума 30 ноября приняла решение обратиться к Путину о назначении врио губернатора региона.

"Я могу только поддержать решение сахалинских депутатов обратиться к президенту о назначении врио. Безусловно, это важно, потому что сейчас области необходимо принимать бюджет, необходимо принимать другие решения. Конечно, регион не может быть без губернатора, нужно продолжать региональные госпрограммы, которые там действуют. Впереди зима, она на Сахалине непростая, со своими климатическими сложностями. Я тоже обязательно обращусь к руководству страны, с тем чтобы эти решения были приняты в ближайшее время", — сказал Кожемяко журналистам.

В Сахалинской области нет врио губернатора два месяца. Олега Кожемяко, который возглавлял регион более двух лет, в сентябре Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Приморского края.