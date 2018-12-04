Губернатор Смоленской области призвал мэра "строго соблюдать закон"

БРЯНСК, 4 дек — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский написал в Twitter, что призывает мэра Смоленска Владимира Соваренко, работу которого он ранее назвал "безобразной и отвратительной", остановиться и "строго соблюдать закон".

Ранее Островский сообщил в Twitter, что внес в городской совет инициативу об отстранении от должности мэра Смоленска Соваренко "за плохую работу" после того как выслушал на личном приеме многочисленные жалобы на городские власти. Соваренко назвал эту инициативу незаконной и отметил, что "злоупотребление правом на отстранение мэра" может "дестабилизировать ситуацию в городском хозяйстве в условиях зимы".

"Призываю главу города остановиться и строго соблюдать закон. Действия за рамками правового поля опасны для совершающего их. Лучше вовремя остановиться, даже путём потери должности, чем наработать на очевидный состав преступления", — написал он после встречи с депутатами городского совета, где, по его словам, довёл до них свою позицию по отстранению главы города от должности.

На прошлой неделе работу главы города и его команды губернатор назвал "безобразной и отвратительной", а их отношение к людям — "наплевательским". Мэр предположил, что такая реакция губернатора — ответ на "принципиальную позицию по защите городских активов, в частности, муниципальных предприятий".