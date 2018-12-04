В КПРФ ответили на предложение Миронова объединить левые и соцпартии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин считает популистским заявление лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о необходимости объединить левые и социалистические партии, чтобы конкурировать с "Единой Россией" на выборах в 2021 году.

Ранее Миронов в своем видеоблоге в соцсети "ВКонтакте" заявил о необходимости объединения левых и социалистических партий для противостояния "Единой России" на выборах в Госдуму в 2021 году.

"Должны быть общие цели, задачи, общая идеология, если кто-то отвергает основные коммунистические постулаты – это сложно. Это популистское заявление, которое, с моей точки зрения, правильное по сути, но с точки зрения объединения, уже действует такое мощное объединение, которое показало серьезный результат на президентских выборах – КПРФ и народно-патриотические силы, выдвинувшие (на выборах президента РФ кандидатуру Павла) Грудинина", — заявил РИА Новости Афонин.

Политик назвал КПРФ мощной силой, которая не будет присоединяться к кому-либо.

"Если кто готов присоединиться, я думаю, что мы будем рады. КПРФ – достаточно мощная сила, поэтому присоединяться к кому-то нет никакого смысла. Авторитет КПРФ в ближайшие годы будет расти, я уверен, что будут достаточно успешными, возможно, победными выборы 2021 года", — заявил Афонин.