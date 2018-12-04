Глава Рязанской области потребовал от чиновников максимальной эффективности

РЯЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов потребовал от региональных чиновников быть максимально эффективными в проектной работе, сообщает во вторник облправительство.

Любимов рассказал 4 декабря на заседании правительства Рязанской области о результатах внедрения в 2018 году принципов проектного управления в регионе. По словам губернатора, в текущем году в области шла серьезная работа по освоению методов проектного управления в исполнительных органах власти, к которой активно подключились муниципальные образования.

"Только с октября по декабрь текущего года 333 государственных и муниципальных служащих Рязанской области прошли обучение по программам повышения квалификации "Управление региональными проектами" и "Управление проектами в муниципальном образовании", – цитирует Любимова облправительство.

Глава региона назвал муниципалитеты, которые сейчас находятся в лидерах по переходу к проектному управлению. Это Шиловский, Милославский, Рыбновский, Скопинский, Касимовский, Михайловский, Пронский районы и город Скопин. Губернатор сообщил, что в декабре пройдет очередной этап обучения для муниципальных служащих, который будет организован в Рязани и Касимове.

"Мы должны быть максимально эффективными в проектной работе, которая строится с федерального уровня. Профессионально подготовленными должны быть не только руководители органов исполнительной власти, но и, прежде всего, госслужащие, которые будут непосредственно заниматься проектной работой", – заявил Любимов.

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