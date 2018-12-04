В ЕР предложили усовершенствовать систему партийного обучения

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заместитель секретаря генерального совета ЕР Ольга Баталина считает, что необходимо задуматься об усовершенствовании системы партийного обучения, которая будет предназначена не только для работников партии, но и для желающих попробовать себя в политике.

"Разные направления партийного обучения в "Единой России" были и раньше. Но сейчас наступил момент, когда необходимо задуматься о комплексной системе партийного обучения, которая рассчитана не только на членов партии или на сторонников, но и на тех людей, кто делает первые шаги в политике, независимо от возраста", — сообщила Баталина в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос об образовательной программе высшей партийной школы, старт первого набора которой будет дан на съезде ЕР.

Замсекретаря подчеркнула, что программа будет рассчитана на тех, "кто приходит в политику через активную общественную деятельность, через какую-то активную гражданскую позицию".

"Да, действительно, у людей есть доверие на территории, где они живут. Есть какой-то набор уже сделанных дел или реализованных проектов, но недостаточно компетенций — гражданских, политических, самых разных навыков, участия в политической борьбе, в избирательных кампаниях, поэтому будущая образовательная система, которая создаётся сегодня в "Единой России", она предполагает возможности для обучения как тех, кто уже работает в партии …, так и тех людей, кто готовы вместе с "Единой Россией" попробовать себя в публичной политике", — сообщила Баталина.

При этом она подчеркнула, что это может быть не обязательно депутатская деятельность, а самые разные направления политической деятельности.

Она также отметила, что "Единая Россия" доверила право определять своих кандидатов на выборах людям: "Это не списки, которые пишутся где-то в тиши кабинетов партийных. Мы несколько лет подряд проводим абсолютно открытое предварительное голосование, которое очень похоже на настоящие выборы. Когда люди определяют, кого бы они видели кандидатами от партии", — добавила замсекретаря.

Баталина при этом отметила, что партия берет на себя обязательство выдвинуть этих людей в дальнейшем независимо от того, опытный ли это депутат, или это начинающие политики. "Вот для того, чтобы этих эффективных в жизни людей подготовить к политической работе, будут запускаться дополнительные модули в этой системе партийного обучения", — резюмировала она.