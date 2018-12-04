Двое претендентов на пост мэра Ярославля отказались от участия в конкурсе

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Два кандидата на пост мэра Ярославля во вторник отказались от участия в конкурсной процедуре, таким образом осталось семь претендентов, сообщил РИА Новости председатель гордумы Артур Ефремов.

Должность мэра Ярославля стала вакантной после ухода Владимира Слепцова в начале октября. И.о. градоначальника был назначен Владимир Волков, занимавший до этого пост мэра Переславля-Залесского. Выборы мэра пройдут в виде конкурсной процедуры: сначала специальная конкурсная комиссия проверила достоверность и полноту представленных кандидатами сведений, а на заседании 5 декабря депутаты проголосуют за лучшую, по их мнению, кандидатуру.

"Миронова Юлия и Крайнов Владислав написали заявления (о снятии своих кандидатур – ред.). У нас осталось семь кандидатов, которые будут завтра участвовать", — прокомментировал Ефремов.

В конкурсе на пост мэра примут участие член партии "Справедливая Россия", преподаватель Александр Бокарев, и.о. мэра Ярославля Владимир Волков, бывший депутат муниципалитета, редактор Александр Симон, местный журналист и радиоведущий Данила Бедяев, бывший депутат облдумы Сергей Балабаев, инженер Дмитрий Гаврилов и замначальника ярославского военного училища ПВО Владлен Кислов.