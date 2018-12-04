МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоится, но конкретное время еще предстоит согласовать, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Имеется приглашение, оно было подтверждено королем Саудовской Аравии в телефонном разговоре, который состоялся месяца 1,5 назад. Я бы сказал, что визит ответный он, естественно, будет осуществлен, но предстоит еще согласовать временные параметры, пока это ещё не сделано", — сказал Ушаков.

При этом он не уточнил, в какой именно период может пройти визит.

"Так трудно сказать, потому что нам потребуется время, чтобы и у нас здесь договориться, внутри нашей системы, и потом провести соответствующий зондаж у саудовцев. Но они неоднократно напоминают нам то, что наша очередь нанести визит. Посмотрим, как это будет реализовано", — подытожил Ушаков.