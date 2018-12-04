Глава Тверской области пригласил Путина посетить туристический форум

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о туристическом проекте "Волжское море" и пригласил главу государства посетить летом туристический форум в регионе.

"Мы подготовили примерную карту. Проект "Волжское море" находится недалеко от Завидово, это река Шоша, которая здесь проходит, здесь находится река Волга. Мы планируем, Владимир Владимирович, создание речного вокзала, который будет соединяться железной дорогой с Ленинградским вокзалом Москвы. Здесь у нас построен большой туристический комплекс", — сказал губернатор на встрече с Путиным, стенограмма которой размещена на сайте Кремля.

По его словам, власти хотят воссоздать сталинский ампир, "для того чтобы сохранить стилистику и московского речного вокзала, и тверского".

"Мы хотим, чтобы люди, которые будут путешествовать по водным путям, могли доехать на поезде "Ласточка", который у нас сейчас ходит, из Москвы без остановок до "Волжского моря", до Завидово, ориентировочно это 1 час 40 минут в пути занимает, и, таким образом, могли уже дальше продолжить своё путешествие по воде", — добавил глава региона.

Он отметил, что в настоящее время проход на судах через шлюзы из Москвы до "Волжского моря" составляет порядка девяти часов, "а так это будет 1 час 40 минут".

"Мы подготовили письмо-обращение к Вам посетить туристический форум, который ежегодно проходит в летние месяцы в Конаково. Если бы у Вас была такая возможность, мы бы были очень признательны. Там собираются туроператоры, компании, наши коллеги из федеральных министерств, из других регионов к нам приезжают. Поэтому мы Вас очень будем ждать", — добавил Руденя.