МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Комиссия Госдумы по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики рекомендовала вынести на рассмотрение ГД на пленарном заседании вопрос о лишении депутатской неприкосновенности депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова, заявил глава комиссии Отари Аршба.

"Было обращение генерального прокурора с просьбой дать согласие на снятие неприкосновенности в отношении нашего коллеги из "Справедливой России" Белоусова Вадима Владимировича и возбуждении в отношении него уголовного дела… Сочли возможным дать согласие ГП на лишение частично неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела", — сказал Аршба журналистам по итогам заседания, пояснив, что такое решение было принято для того, чтобы "внести ясность в предъявляемые обвинения".

Политик уточнил, речь идёт о возбуждении дела по статье о взятке. По его словам, комиссия предложит ГД рассмотреть данный вопрос на пленарном заседании в четверг.

"Комиссия исходит из того, что человек не виновен до тех пор, пока нет по нему решения суда, и мы сами все должны быть заинтересованы в скорейшем разрешении всех этих вопросов со всех точек зрения. Это не проблема только Белоусова, если есть подобного рода обвинения в отношении любого коллеги, мы должны кооперироваться с правоохранительными органами и вносить ясность в инкриминируемые материалы и деяния", — пояснил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Генпрокуратура просит лишить Белоусова депутатской неприкосновенности в связи с делом экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Юревич был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках на 26 миллионов рублей. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности Белоусова поступило в нижнюю палату, и отметил, что не видит оснований поддерживать представление ведомства.