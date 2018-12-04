В Крыму отметили снижение давления Запада за посещение полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Давление на иностранцев за визиты в Крым в западных странах стало снижаться, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Республику Крым, несмотря на санкции, неоднократно посещали делегации политиков и депутатов, представителей бизнеса, общественных деятелей из ближнего и дальнего зарубежья. Их регулярные визиты положительно влияют на общественное мнение в Европе, и официальные власти уже не могут не считаться с этим. Сейчас такого давления на наших гостей при посещении Крыма не оказывается, как это было раньше на первом этапе", — сказал Гемпель на заседании президиума крымского парламента.

По его словам, политика по развенчанию мифов о Крыме, искусственно создаваемых рядом западных государств, дает свои результаты.

"В решении этого вопроса нам помогает народная дипломатия, возможности которой безграничны", — сказал Гемпель.

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