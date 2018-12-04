Встреча Путина и Мадуро пройдет в узком и расширенном составе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия готовится к визиту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его встреча с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в узком и расширенном составе, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мадуро сообщил в понедельник вечером, что отправляется с визитом в Россию, где проведет "очень важную встречу" с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Это будет рабочий визит, мы к нему готовимся. Завтра состоятся контакты. Будет встреча в узком составе между Путиным и Мадуро, и также состоятся уже в расширенном составе российско-венесуэльские переговоры", — сказал Песков, комментируя повестку предстоящего визита Мадуро в Москву.