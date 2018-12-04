Экс-замглавы Росавтодора Астахов возглавил один из департаментов Минтранса

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов назначен директором департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ, сообщает министерство.

"Приказом Минтранса России… Астахов Игорь Георгиевич назначен на должность директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России", — говорится в сообщении.

В субботу, 1 декабря, на сайте кабинета министров опубликовали распоряжение об освобождении Астахова от должности в Росавтодоре в связи с переходом на другую работу.