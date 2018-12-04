Ямальский губернатор заявил о необходимости сокращения аппарата чиновников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Губернатор Дмитрий Артюхов заявил, что аппарат госслужащих в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) раздут и нуждается в оптимизации.

"Необходимо признать, что аппарат госслужащих на сегодняшний день раздут и нуждается в оптимизации. У нас принято не любить чиновников. Но за каждым сокращением стоит судьба человека, судьба конкретной семьи. Поэтому здесь не может быть радикальных шагов, но эту работу мы будем проводить. Это необходимо", — сказал Артюхов во вторник в ежегодном докладе о положении дел в регионе и перспективах его развития.

По его словам, чиновникам нужно научиться быть открытыми. Помимо этого, госслужащий должен быть образцом поведения, уверен Артюхов.

"Корни многих наших неудач – в неумении чиновников напрямую говорить с людьми. Но нам не достичь ощутимых результатов, если мы не возьмем курс на полную открытость и борьбу с бюрократией. Только так мы можем справиться с недоверием людей. При этом государственный служащий должен быть образцом поведения. Спрос с первых лиц, как на местном, так и на региональном уровне, очень высокий. Ряд недавних отставок глав муниципальных образований это подтверждает", — отметил губернатор.

Он также отметил важность обратной связи с населением Ямала.

"Нельзя забывать, что задача госслужащего – не сидеть в комфортном кабинете. Главный смысл нашей работы — ежедневно решать проблемы наших граждан. Поэтому для меня очень важна прямая связь с ямальцами. Комментарии в своих социальных сетях читаю лично и благодарю всех, кто пишет. А особенно тех, кто задает неудобные вопросы. Обратная связь от вас мне необходима. Для решения этих задач нам потребуется единство", — заявил Артюхов.

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