Депутаты Хурала Бурятии упразднили должность сити-менеджера Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 4 дек — РИА Новости. Депутаты Народного Хурала Бурятии поддержали предложение главы республики Алексея Цыденова и упразднили должность сити-менеджера столицы региона Улан-Удэ, сообщили во вторник в пресс-службе Хурала.

Законопроект о внесении изменений в организацию местного самоуправления был внесен в начале ноября.

"Суть законопроекта в том, что избираемый населением Улан-Удэ мэр возглавит местную администрацию (исполнительную власть) и сконцентрируется на выполнении административно-управленческих и хозяйственных функций. Это позволит отказаться от должности сити-менеджера. Кроме этого… будет более четкое разграничение функций горсовета и администрации города… По итогам голосования 56 депутатов проголосовали "за", — говорится в сообщении.

В Хурале отметили, что фактически речь идет о возвращении к модели городской власти, которая существовала до 2012 года. Должность мэра Улан-Удэ занимает Александр Голков, сити-менеджера – Александр Аюшеев. Всего в Народном Хурале 66 депутатов.