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Политика

Госдума рассмотрит заявление в связи с инцидентом в Керченском проливе

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (436)
(обновлено: 04:16 04.12.2018)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Государственная дума рассмотрит во вторник проект заявления с призывом к международным парламентским организациям осудить провокации со стороны украинских властей, в том числе в связи с инцидентом в Керченском проливе, где украинские корабли, опасно маневрируя, нарушили российскую границу.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Текст заявления на прошлой неделе подготовили думские комитеты по международным делам и по делам СНГ. Обращение Госдумы адресовано среди прочих парламентам европейских стран, парламентам государств "Группы двадцати", Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентским ассамблеям ОДКБ и ОБСЕ и Европейскому парламенту.

"Депутаты Государственной думы… обращаются к своим коллегам в парламентах государств мира, международных парламентских организациях в связи с непрекращающимися провокационными действиями украинских властей подталкиваемых их западными покровителями к эскалации напряженности в интересах, весьма далеких от интересов мира и стабильности в Европе", — говорится в проекте заявления.

По мнению депутатов, очередным проявлением подобной политики украинского президента Петра Порошенко стал инцидент в Керченском проливе.

"Только благодаря высокому профессионализму российских пограничных и военных служб, которые, действуя в полном соответствии с законодательством и международным правом, вынуждены были применить силовое предупреждение для устранения угрозы суверенитету Российской Федерации, удалось предотвратить человеческие жертвы и другие тяжкие последствия. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", — говорится в тексте.

Парламентарии подчеркивают, что истинные цели провокации Украины в Керченском проливе стали понятны после введения военного положения в тех областях, где у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки.

"Порошенко наглядно демонстрирует стремление любой ценой удержаться у власти, даже за счет угрозы развязывания полномасштабной войны. Одновременно он пытается получить по сути диктаторские полномочия в наиболее промышленно развитых регионах страны, пострадавших от экономической и социальной деградации во время его правления", — говорится в документе.

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 26 ноября 2015
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Возмущение у российских парламентариев вызывает также новая волна нападений национал-радикалов на дипломатические представительства России на Украине, инспирированных этой провокацией. Отмечается, что Украина в очередной раз расписалась в неуважении норм и принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в том, что касается неприкосновенности посольства и генеральных консульств России. В этом же ряду находятся участившиеся в последнее время нападения на российских грузоперевозчиков и офисы российских компаний на территории страны.

"Депутаты Государственной думы решительно осуждают действия украинских властей и их покровителей на Западе, направленные на обострение международной обстановки в Черноморском регионе и Европе в целом, а также призывают все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко и нынешнего киевского режима", — говорится в документе.

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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Путин "на пальцах" объяснил Меркель и Макрону провокацию Киева
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото
© Фото : ФСБ РФ
Источник рассказал, куда "пропали" украинские катера из порта Керчи
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
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