Госдума рассмотрит заявление в связи с инцидентом в Керченском проливе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Государственная дума рассмотрит во вторник проект заявления с призывом к международным парламентским организациям осудить провокации со стороны украинских властей, в том числе в связи с инцидентом в Керченском проливе, где украинские корабли, опасно маневрируя, нарушили российскую границу.

Текст заявления на прошлой неделе подготовили думские комитеты по международным делам и по делам СНГ. Обращение Госдумы адресовано среди прочих парламентам европейских стран, парламентам государств "Группы двадцати", Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентским ассамблеям ОДКБ и ОБСЕ и Европейскому парламенту.

"Депутаты Государственной думы… обращаются к своим коллегам в парламентах государств мира, международных парламентских организациях в связи с непрекращающимися провокационными действиями украинских властей подталкиваемых их западными покровителями к эскалации напряженности в интересах, весьма далеких от интересов мира и стабильности в Европе", — говорится в проекте заявления.

По мнению депутатов, очередным проявлением подобной политики украинского президента Петра Порошенко стал инцидент в Керченском проливе.

"Только благодаря высокому профессионализму российских пограничных и военных служб, которые, действуя в полном соответствии с законодательством и международным правом, вынуждены были применить силовое предупреждение для устранения угрозы суверенитету Российской Федерации, удалось предотвратить человеческие жертвы и другие тяжкие последствия. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", — говорится в тексте.

Парламентарии подчеркивают, что истинные цели провокации Украины в Керченском проливе стали понятны после введения военного положения в тех областях, где у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки.

"Порошенко наглядно демонстрирует стремление любой ценой удержаться у власти, даже за счет угрозы развязывания полномасштабной войны. Одновременно он пытается получить по сути диктаторские полномочия в наиболее промышленно развитых регионах страны, пострадавших от экономической и социальной деградации во время его правления", — говорится в документе.

Возмущение у российских парламентариев вызывает также новая волна нападений национал-радикалов на дипломатические представительства России на Украине, инспирированных этой провокацией. Отмечается, что Украина в очередной раз расписалась в неуважении норм и принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в том, что касается неприкосновенности посольства и генеральных консульств России. В этом же ряду находятся участившиеся в последнее время нападения на российских грузоперевозчиков и офисы российских компаний на территории страны.

"Депутаты Государственной думы решительно осуждают действия украинских властей и их покровителей на Западе, направленные на обострение международной обстановки в Черноморском регионе и Европе в целом, а также призывают все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко и нынешнего киевского режима", — говорится в документе.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.