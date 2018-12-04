Госдума рассмотрит заявление в связи с инцидентом в Керченском проливе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Государственная дума рассмотрит во вторник проект заявления с призывом к международным парламентским организациям осудить провокации со стороны украинских властей, в том числе в связи с инцидентом в Керченском проливе, где украинские корабли, опасно маневрируя, нарушили российскую границу.
"Депутаты Государственной думы… обращаются к своим коллегам в парламентах государств мира, международных парламентских организациях в связи с непрекращающимися провокационными действиями украинских властей подталкиваемых их западными покровителями к эскалации напряженности в интересах, весьма далеких от интересов мира и стабильности в Европе", — говорится в проекте заявления.
По мнению депутатов, очередным проявлением подобной политики украинского президента Петра Порошенко стал инцидент в Керченском проливе.
"Только благодаря высокому профессионализму российских пограничных и военных служб, которые, действуя в полном соответствии с законодательством и международным правом, вынуждены были применить силовое предупреждение для устранения угрозы суверенитету Российской Федерации, удалось предотвратить человеческие жертвы и другие тяжкие последствия. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", — говорится в тексте.
Парламентарии подчеркивают, что истинные цели провокации Украины в Керченском проливе стали понятны после введения военного положения в тех областях, где у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки.
"Порошенко наглядно демонстрирует стремление любой ценой удержаться у власти, даже за счет угрозы развязывания полномасштабной войны. Одновременно он пытается получить по сути диктаторские полномочия в наиболее промышленно развитых регионах страны, пострадавших от экономической и социальной деградации во время его правления", — говорится в документе.
"Депутаты Государственной думы решительно осуждают действия украинских властей и их покровителей на Западе, направленные на обострение международной обстановки в Черноморском регионе и Европе в целом, а также призывают все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко и нынешнего киевского режима", — говорится в документе.