Песков рассказал, что с Путиным "безумно тяжело" спорить

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что спорить с Владимиром Путиным очень тяжело.

По его словам, российский лидер оперирует большим объемом информации, а также приводит веские аргументы.

"В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело", — признался Песков.

том Путин, по его словам, моментально "утаптывает собеседника", начинающего с ним спорить, но делает это абсолютно аргументированно.

График президента

По словам Пескова, график Путина немного сдвинут по времени, так, что наибольшая активность у президента начинается в 18.00-20.00.

Именно такой график, как правило, во всех министерствах, ведомствах, Белом доме, пояснил Песков.

"Как правило, меньше 10 часов рабочий день никто не работает. Это 12-13 часов, все на работе. Тем более президент любит сдвинутый рабочий график", — сказал пресс-секретарь.

Ранее Песков, отвечая на вопрос о режиме дня главы государства, назвал его "спортивным трудоголиком" — даже если рабочий день затянулся за полночь, Путин все равно занимается и в спортзале, и в бассейне.