Президент Татарстана и глава Финляндии обсудят развитие сотрудничества

КАЗАНЬ, 3 дек — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник прибыл в Финляндию с двухдневной рабочей поездкой, в ходе которой обсудит вопросы развития торгово-экономических связей с президентом Финляндии Саули Ниинисте и представителями финских деловых кругов, сообщает пресс-служба главы российского региона.

"В Хельсинки Рустам Минниханов встретится с представителями финских деловых кругов, а также примет участие во всемирно известной конференции стартапов и молодых предпринимателей SLUSH. Также ожидается двусторонняя встреча президента Татарстана с президентом Финляндии Саули Ниинисте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перспективы развития торгово-экономических связей между Татарстаном и Финляндией планируется рассмотреть в ходе круглого стола с участием представителей местного бизнес-сообщества. Расширение взаимного товарооборота станет главной темой и на встрече Минниханова с министром экономики Финляндии Микой Линтиля.

В рамках конференции SLUSH президент Татарстана ознакомится с выставкой инновационных решений и перспективных стартап-проектов, обсудит варианты сотрудничества с руководством энергетической компании Fortum, добавили в пресс-службе.

Помимо этого, президент Татарстана планирует посетить музей современного искусства Amos Rex, новую центральную библиотеку Хельсинки и встретиться с местной татарской общиной, дополняется в сообщении.

В 2017 году внешнеторговый оборот между Татарстаном и Финляндией составил 560 миллионов долларов, что в 1,5 раза выше уровня 2016 года. При этом более 97% от этой суммы приходится на экспортные поставки из Татарстана. В основном Финляндия закупает татарстанские нефтепродукты, химическую продукцию и изделия из пластмассы, из Финляндии в республику поступают алюминий, бытовая химия, средства наземного транспорта, стекло, различное оборудование.

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