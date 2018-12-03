Медведев освободил Прокуронова от должности замруководителя Росавтодора

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Григория Прокуронова, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.

"Освободить Прокуронова Григория Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства по его просьбе", — говорится в документе.

Прокуронов родился 20 сентября 1977 года в селе Никольском Балашихинского района Московской области, имеет высшее образование. Назначен на должность замглавы ведомства в июле 2013 года. В период с 2012 по 2013 годы был замруководителя Госстроя.