В Ярославле утвердили девять кандидатов на пост мэра

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Конкурсная комиссия Ярославля в понедельник утвердила девять кандидатов, которые примут участие в выборах мэра города, сообщил РИА Новости председатель гордумы Артур Ефремов.
"Сегодня конкурсная комиссия утвердила девять кандидатов на пост мэра", — сказал Ефремов.
Он отметил, что из десяти заявившихся на пост мэра один человек не представил необходимый пакет документов.
В конкурсе на пост мэра примут участие член партии "Справедливая Россия", преподаватель Александр Бокарев, и.о. мэра Ярославля Владимир Волков, бывший депутат муниципалитета, редактор Александр Симон и действующий депутат муниципалитета Юлия Миронова, местный журналист и радиоведущий Данила Бедяев, бывший депутат облдумы Сергей Балабаев, бизнесмен Владислав Крайнов, инженер Дмитрий Гаврилов, замначальника ярославского военного училища ПВО Владлен Кислов.