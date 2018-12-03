В Ярославле утвердили девять кандидатов на пост мэра

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Конкурсная комиссия Ярославля в понедельник утвердила девять кандидатов, которые примут участие в выборах мэра города, сообщил РИА Новости председатель гордумы Артур Ефремов.

Должность мэра Ярославля стала вакантной после ухода Владимира Слепцова в начале октября. И.о. градоначальника был назначен Владимир Волков, занимавший до этого пост мэра Переславля-Залесского. Выборы мэра пройдут в виде конкурсной процедуры: сначала специальная конкурсная комиссия проверила достоверность и полноту представленных кандидатами сведений, а на заседании 5 декабря депутаты проголосуют за лучшую, по их мнению, кандидатуру.

"Сегодня конкурсная комиссия утвердила девять кандидатов на пост мэра", — сказал Ефремов.

Он отметил, что из десяти заявившихся на пост мэра один человек не представил необходимый пакет документов.

В конкурсе на пост мэра примут участие член партии "Справедливая Россия", преподаватель Александр Бокарев, и.о. мэра Ярославля Владимир Волков, бывший депутат муниципалитета, редактор Александр Симон и действующий депутат муниципалитета Юлия Миронова, местный журналист и радиоведущий Данила Бедяев, бывший депутат облдумы Сергей Балабаев, бизнесмен Владислав Крайнов, инженер Дмитрий Гаврилов, замначальника ярославского военного училища ПВО Владлен Кислов.