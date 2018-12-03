В Челябинске начали строить коттеджный поселок к саммитам ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Коттеджный поселок "Терема", где будут проживать главы и делегации государств-участников саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, начали строить в Сосновском районе Челябинска, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"На строительной площадке коттеджного поселка "Терема" для глав и делегаций государств-участников саммитов ШОС и БРИКС в Сосновском муниципальном районе была вбита первая свая и установлен памятный монумент. Президентский поселок будет включать 8 коттеджей для глав делегаций, 25 индивидуальных домов, 70 таунхаусов и 31 квартиру", — говорится в сообщении.

В общей сложности будет построено 256 номеров для расселения иностранных делегаций, прибывших на саммиты ШОС и БРИКС, уточняется в сообщении.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске даст импульс развития не только Челябинску, но и всей челябинской агломерации.

"Этот поселок – характерный пример реализации проекта "Наследие". Саммиты пройдут, а современный поселок станет одним из интересных предложений на рынке недвижимости", – цитирует пресс-служба слова Дубровского.

По данным пресс-службы, коттеджный поселок – первый этап крупного проекта по застройке в "Теремах". Так, здесь запланировано строительство не только большого количества жилых домов от двух до семи этажей, но и торгового центра, гостиниц, ресторана, зон для отдыха и парков, на территории которых будут облагороженные пруд и карьер. Застройщиком президентской деревни является компания ARK Development.

Всего к саммитам ШОС и БРИКС планируется построить три президентских поселка: "Терема" и "Белый хутор" в Сосновском районе и "Смолино" в черте города Челябинск, добавляется в сообщении.