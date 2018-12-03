Владимира Логинова назначили замглавы Минприроды

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Владимира Логинова новым замминистра природных ресурсов и экологии РФ, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Назначить Логинова Владимира Григорьевича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", — говорится в документе.

Новый замминистра будет контролировать работу Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также вновь созданного Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления, поясняется в сообщении Минприроды.

Ранее Логинов занимал руководящие должности на крупных предприятиях и в федеральных госструктурах и учреждениях, является кандидатом экономических наук.