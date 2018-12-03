Мэр Смоленска считает, что его отставка дестабилизирует ситуацию в городе

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Мэр Смоленска Владимир Соваренко считает инициативу главы региона отправить его в отставку незаконной и уверен, что "злоупотребление правом на отстранение мэра" может "дестабилизировать ситуацию в городском хозяйстве в условиях зимы".

Губернатор Смоленской области Алексей Островский в понедельник сообщил в своем Twitter, что внес в городской совет инициативу об отстранении от должности мэра Смоленска Соваренко "за плохую работу". На прошлой неделе администрация региона сообщила, что после приема граждан по личным вопросам Островский, выслушав многочисленные жалобы от жителей Смоленска на городские власти, заявил о необходимости отставки Соваренко. Работу главы города и его команды губернатор назвал "безобразной и отвратительной", а их отношение к людям — "наплевательским".

Согласно сообщению администрации Смоленской области, основания для отставки Соваренко предусмотрены пунктом 2 части 2 статьи 74.1 Федерального закона №131-ФЗ, в частности, это "неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения".

"Считаю инициативу главы региона незаконной… Никакого самоустранения от исполнения обязанностей главы… не было", — цитирует пресс-служба горадминистрации слова Соваренко.

Мэр предположил, что такая реакция губернатора – ответ на "принципиальную позицию по защите городских активов, в частности, муниципальных предприятий", которой придерживается Соваренко.

"Как бы эта ситуация не разрешилась, такое злоупотребление правом на отстранение мэра может дестабилизировать ситуацию в городском хозяйстве в условиях зимы и сложных отношений с основным поставщиком тепловой энергии — ПАО "Квадрой", — заявил Соваренко.