Мэр Смоленска считает, что его отставка дестабилизирует ситуацию в городе

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Мэр Смоленска Владимир Соваренко считает инициативу главы региона отправить его в отставку незаконной и уверен, что "злоупотребление правом на отстранение мэра" может "дестабилизировать ситуацию в городском хозяйстве в условиях зимы".
Согласно сообщению администрации Смоленской области, основания для отставки Соваренко предусмотрены пунктом 2 части 2 статьи 74.1 Федерального закона №131-ФЗ, в частности, это "неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения".
"Считаю инициативу главы региона незаконной… Никакого самоустранения от исполнения обязанностей главы… не было", — цитирует пресс-служба горадминистрации слова Соваренко.
Мэр предположил, что такая реакция губернатора – ответ на "принципиальную позицию по защите городских активов, в частности, муниципальных предприятий", которой придерживается Соваренко.
"Как бы эта ситуация не разрешилась, такое злоупотребление правом на отстранение мэра может дестабилизировать ситуацию в городском хозяйстве в условиях зимы и сложных отношений с основным поставщиком тепловой энергии — ПАО "Квадрой", — заявил Соваренко.