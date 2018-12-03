МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Обвинения гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова в осуществлении коррупционных схем с участием его родственников являются надуманными, главе КТРВ следует обратиться в суд, заявил в понедельник в интервью газете РБК вице-премьер РФ Юрий Борисов.

© Фото : предоставлено корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" Налетчики с топором ограбили главу "Тактического ракетного вооружения" опубликовала расследование, согласно которому все закупки для КТРВ якобы осуществлялись через фирму, подконтрольную дочери Обносова.

"Факты, изложенные в этой статье (я получил объяснения от него на этот счет), мягко говоря, спорные и в большей степени надуманные. Я бы рекомендовал господину Обносову обратиться в суд. Только суд может решить степень вины по тем или иным фактам, изложенным в этих статьях", — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что, по его мнению, Обносов является "неплохим, а может быть даже одним из лучших руководителей отечественного оборонно-промышленного комплекса".