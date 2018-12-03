Смоленский губернатор потребовал отстранить от должности мэра Смоленска

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил в своем Twitter, что внес в городской совет инициативу об отстранении от должности мэра Смоленска Владимира Соваренко "за плохую работу".

Доброе утро! В связи с плохой работой Главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внёс в Смоленский городской совет инициативу об отстранении Главы города от занимаемой должности. — Алексей Островский (@a_ostrovskiy) 3 декабря 2018 г.

​"Доброе утро! В связи с плохой работой главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внес в Смоленский городской совет инициативу об отстранении главы города от занимаемой должности", — написал Островский.

На прошлой неделе администрация региона сообщила, что после приема граждан по личным вопросам Островский, выслушав многочисленные жалобы от жителей Смоленска на городские власти, заявил о необходимости отставки Соваренко. Работу главы города и его команды губернатор назвал "безобразной и отвратительной", а их отношение к людям "наплевательским".

РИА Новости пока не располагает комментарием главы Смоленска.