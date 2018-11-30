Встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. Прямая трансляция

Российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проводят переговоры в рамках саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Как ранее отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин и Макрон в ходе беседы намерены обсудить ситуацию в Сирии Ливии и на Украине. Главы государств также затронут вопросы, связанные с иранской сделкой и обеспечением безопасности с учетом планов США по выходу из договора о РСМД.

Основной темой саммита в этом году традиционно стали торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство.