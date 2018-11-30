Правительство передало в Госдуму пакет проектов по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о внесении в Госдуму пакета законопроектов, направленных на совершенствование госполитики в области противодействия коррупции, соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.

"Цель законопроектов – формирование единообразных подходов к установлению различными организациями антикоррупционных запретов и обязанностей, налагаемых на отдельные категории работников, а также к правовому регулированию запретов и ограничений, связанных с получением служащими вознаграждений и подарков", — говорится в сообщении.

В частности, предлагается определить критерии, по которым юридических лиц можно отнести к категории организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед властями. Кроме того, на работников, замещающих должности в таких организациях, предлагается распространить ряд запретов, ограничений и требований в целях противодействия коррупции, которые в настоящее время установлены для работников органов государственной власти и местного самоуправления.

Распоряжения предусматривают совершенствование антикоррупционных стандартов для работников, замещающих должности в госкорпорациях, государственных внебюджетных фондах и публично-правовых компаниях. Кроме того, предлагается ввести антикоррупционные стандарты для работников хозобществ, учреждаемых или контролируемых госкомпаниями и публично-правовыми компаниями.

Законопроектами также предполагаются изменения в части правового регулирования порядка получения подарков служащими. "В настоящее время законодательство допускает дарение госслужащим и должностным лицам подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Если стоимость таких подарков не превышает трех тысяч рублей, данные подарки возвращаются служащему", — поясняется в сообщении.

Планируется разрешить дарить подарки в связи с официальными и протокольными мероприятиями. Служащим также будет разрешено принимать подарки в виде цветов, полиграфической продукции с логотипом госоргана, органа местного самоуправления или организации. К перечню допустимых предлагается также отнести ценные подарки, которые вручены в качестве награды.