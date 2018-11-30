МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Депутаты ГД считают виновником обострения ситуации вокруг Украины ее президента Петра Порошенко и призовут политиков мира осудить его провокации, а также приложить усилия для предотвращения угрозы миру, исходящей от Порошенко, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик сообщил ранее, что комитеты Государственной Думы — по международным делам и делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – подготовили и намерены внести на рассмотрение палаты проект обращения к парламентам мира и международным парламентским институтам в связи с обострением ситуации после инцидента с заходом украинских судов в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Глава комитета сообщил, что проект обращения комитеты будут выносить на обсуждение Совета Думы 3 декабря с предложением поставить его на обсуждение палаты уже во вторник, 4 декабря.

"Мы будем говорить и о том, что виновником нынешнего обострения ситуации вокруг Украины является непосредственно президент Порошенко, катастрофически теряющий свой рейтинг у украинских избирателей. В преддверии президентских выборов он цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов, сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров. В ход по-прежнему идут самые грязные и жестокие приёмы. Сегодняшний Киев нисколько не останавливает то, что под угрозу ставятся жизни мирных граждан и военнослужащих собственной страны", — сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

В проекте обращения депутаты также намерены призвать всех конструктивных и здравых мировых политиков "осудить провокацию Киева и приложить необходимые усилия для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от Порошенко и нынешней власти на Украине", отметил политик.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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