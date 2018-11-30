Госдума призовет иностранные парламенты дать оценку провокациям Киева

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Депутаты ГД призовут парламенты мира дать адекватную оценку провокациям Киева и его западных покровителей, которые привели к эскалации напряженности в Европе, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Политик сообщил, что среди адресатов – законодательные органы европейских государств и "группы двадцати", МПА СНГ, ПА ОДКБ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС.
"Мы будем призывать дать адекватную оценку провокационным действиям нынешних украинских властей и их западных покровителей, которые ни к чему кроме эскалации напряженности в Европе, к сожалению, не привели. Мы хотим также довести до наших коллег-парламентариев правду о том, что на самом деле произошло 25 ноября в Керченском проливе", — сказал он.
Глава комитета сообщил, что проект обращения комитеты будут выносить на обсуждение Совета Думы 3 декабря с предложением поставить его на обсуждение палаты уже во вторник, 4 декабря.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.