Госдума призовет иностранные парламенты дать оценку провокациям Киева

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Депутаты ГД призовут парламенты мира дать адекватную оценку провокациям Киева и его западных покровителей, которые привели к эскалации напряженности в Европе, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Комитеты Государственной Думы — по международным делам и делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – подготовили и намерены внести на рассмотрение палаты проект обращения к парламентам мира и международным парламентским институтам в связи с обострением ситуации после инцидента с заходом украинских судов в территориальные воды РФ в Керченском проливе", — сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

Политик сообщил, что среди адресатов – законодательные органы европейских государств и "группы двадцати", МПА СНГ, ПА ОДКБ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС.

"Мы будем призывать дать адекватную оценку провокационным действиям нынешних украинских властей и их западных покровителей, которые ни к чему кроме эскалации напряженности в Европе, к сожалению, не привели. Мы хотим также довести до наших коллег-парламентариев правду о том, что на самом деле произошло 25 ноября в Керченском проливе", — сказал он.

Глава комитета сообщил, что проект обращения комитеты будут выносить на обсуждение Совета Думы 3 декабря с предложением поставить его на обсуждение палаты уже во вторник, 4 декабря.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

