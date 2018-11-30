В Госдуме подготовили заявление в связи с ситуацией в Керченском проливе

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Госдуме подготовили заявление в связи с провокацией Украины в Черном море, его могут рассмотреть на пленарном заседании во вторник, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Проект заявления по ситуации в Керченском проливе подготовлен, комитет намерен внести его на Совет Думы в понедельник и предложить рассмотреть (заявление — ред.) на пленарном заседании во вторник", — сказал Калашников РИА Новости.

После инцидента, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально такое решение может нести угрозы для эскалации в Донбассе.

Важно донести до международного сообщества, что ситуация в Керченском проливе была провокацией, подчеркнул Калашников. "Призовем осудить провокации, основная цель – вынести (тему — ред.) на парламентские площадки, национальные парламенты, ОБСЕ", — добавил он.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



