Программа Путина на G20 пока верстается, заявил Песков

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Программа президента РФ Владимира Путина на саммите G20 пока верстается, замена встречи с американским лидером Дональдом Трампом еще не определена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Планировавшаяся на субботу встреча Путина с Трампом отменена американской стороной. В четверг стало известно, что Трамп принял это решение после разговора с госсекретарем США Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Как указывал Песков, отмена этой встречи означает, что у Путина будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита.
В отличие от президента Франции и премьера Испании Путин не испытывает дефицита во встречающих, провожающих и сопровождающих pic.twitter.com/6Q0Rxq9pnH— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 ноября 2018 г.