Программа Путина на G20 пока верстается, заявил Песков

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Программа президента РФ Владимира Путина на саммите G20 пока верстается, замена встречи с американским лидером Дональдом Трампом еще не определена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока непонятно, программа ещё верстается, пока нечего сказать", — заявил Песков в ответ на вопрос о том, какая встреча будет у Путина вместо контактов с Трампом.

Планировавшаяся на субботу встреча Путина с Трампом отменена американской стороной. В четверг стало известно, что Трамп принял это решение после разговора с госсекретарем США Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Как указывал Песков, отмена этой встречи означает, что у Путина будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита.