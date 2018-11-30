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Политика

Медведев рассказал о числе обращений в приемные "Единой России"

(обновлено: 15:38 30.11.2018)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время приема граждан в общественной приемной партии Единая Россия в Москве. 30 ноября 2018Председатель правительства России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время приема граждан в общественной приемной партии Единая Россия в Москве. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Проблемы граждан, с которыми они обращаются в приемные партии "Единая Россия", помогают совершенствовать законы и вырабатывать новые законодательные инициативы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Партия Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В "Единой России" признали снижение рейтинга партии во многих регионах
Премьер по случаю дня рождения "Единой России" провел прием граждан в приемной партии.

"Мы, по сути, вырабатываем новые законодательные инициативы, потому что очень часто такая вполне конкретная тема, с которой пришел человек, создает повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить закон, изменить правила и в этом случае уже конкретное обращение становится уже важным для большого количества людей", — заявил Медведев.

Он отметил, что за десять лет в партию по таким вопросам обратилось более 7,7 миллиона человек. Наиболее распространенные вопросы касаются ЖКХ, соцвыплат, пособий, проблем образования, жилья, медицины.

"Мы действительно за последние годы подготовили большое количество специалистов, вы стали настоящими специалистами по самому широкому кругу вопросов", — отметил он работу сотрудников приемных.

Медведев подчеркнул, что на предстоящем Съезде партии, который пройдет 7-8 декабря будут рассмотрены вопросы, поступившие в том числе во время приема граждан во всех регионах страны, они будут учтены в решениях съезда.

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