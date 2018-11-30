В МИД рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Абэ на G20

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Встречи и контакты важны, но для продвижения вперед необходимо реализовывать договоренности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Лидеры России и Японии проведут встречу по мирному договору на саммите G20 в Буэнос-Айресе 1 декабря.

"Мы можем сколько угодно повторять магические фразы о наших ожиданиях и о том, как их стимулировать, и еще добавлять слова про эмоциональную окраску и ходить вокруг да около. А есть конкретный план действий, который можно реализовать для того, чтобы реально продвигаться вперед. Об этом известно не только японским нашим партнерам, но и представителям СМИ", — сказала дипломат на брифинге в пятницу.

"Ожидания от встречи — это прекрасно, дипломатические контакты — это чудесно. Мы используем каждую возможность, и мы благодарны за такой же подход с японской стороны…. Но если мы все-таки говорим о продвижении вперед, то встречи и контакты — это хорошо, но необходимо и реализовывать то, о чем договариваются", — подчеркнула Захарова.

Ранее Путин и Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года — единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится, что после заключения мирного договора Японии будут переданы курильские острова Хабомаи и Шикотан. Как сообщала газета "Асахи", Абэ пообещал Путину, что если по декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островков, которые в Японии называют Хабомаи. В то же время МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.