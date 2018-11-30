МИД получил ноту от Украины по поводу доступа к задержанным морякам

Один из моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу доставлен в Киевский районный суд Симферополя, где будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. 27 ноября 2018

Один из моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу доставлен в Киевский районный суд Симферополя, где будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. 27 ноября 2018

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России получило ноту от Украины с требованием обеспечить консульский доступ к задержанным в результате инцидента в Черном море украинским морякам, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Украинская сторона направила в наш адрес ноту с требованием обеспечить консульский доступ к своим задержанным гражданам… Да, такую ноту мы получали", — заявила она, добавив, что так происходит всегда, когда речь происходит о резонансных задержаниях, которые широко освещаются в СМИ, в иных же случаях украинские дипломаты никакого рвения не демонстрируют.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

В четверг адвокат командира украинского бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка Джемиль Терпищев сообщил, что некоторых украинских моряков могли отправить в московское СИЗО "Лефортово". Адвокат Виолетта Волкова, которая не представляет интересы моряков и пришла в "Лефортово" к своему подзащитному по другому делу, также заявила, что некоторые из украинских моряков могут находиться в этом СИЗО.