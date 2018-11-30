Путин на встрече с Мухаммедом бен Сальманом обсудит ОПЕК+, сообщил источник

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20 в Аргентине обсудит работу в рамках ОПЕК+ и сирийское урегулирование, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций.
Ранее Путин в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет" заявил, что договоренности в рамках ОПЕК+ были исполнены на 100%, это во многом заслуга наследного принца Саудовской Аравии.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что работа РФ и Саудовской Аравии в ОПЕК+ помогла стабилизации рынка углеводородов.