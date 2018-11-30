Комитет СФ, МИД и ФСБ рассмотрят 3 декабря инцидент в Черном море

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Комитет Совет Федерации по международным делам рассмотрит в понедельник на заседании ситуацию в районе Керченского залива и "международно-правовые аспекты украинской вооруженной провокации 25 ноября 2018 года" с участием представителей МИД и ФСБ, говорится в проекте повестки заседания комитета.

МИД представит замминистра Григорий Карасин, представитель управления пограничной службы ФСБ уточняется.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

В четверг вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила в четверг, что Совет Федерации обратится в международные организации с просьбой отреагировать на безосновательное ограничение прав русскоязычного населения на востоке Украины в связи с введением военного положения. По ее словам, сенаторов волнует то, что военное положение введено в тех районах на востоке Украины, где наименьшая поддержка населением действующей власти. Совфед будет требовать от международного сообщества соответствующей реакции, уточнила она, добавив, что введение военного положения было направлено на ущемление прав русскоязычных граждан на востоке Украины.