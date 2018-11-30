Оснований для закрытия Босфора нет, заявил крымский депутат

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Оснований для закрытия пролива Босфор нет, турецкое руководство не пойдет на обострение ситуации ради политических интриг киевских властей из-за инцидента в Черном море, когда корабли украинских ВМС нарушили границу РФ и были задержаны, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. После инцидента в Керченском проливе командующий военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев намерен обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей.

"Оснований для закрытия Босфорского пролива нет. Он может быть закрыт только в случае войны, а Россия та страна, которая никогда ни на кого не нападала и которая высоко ценит мир", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, турецкие власти не пойдут на обострение ситуации ради непредсказуемой политики Киева.

"Во власти Турции стоят здравомыслящие люди, которые не пойдут на поводу политических интриг (президента Украины Петра — ред.) Порошенко, готового на все, чтобы сохранить свою власть", — сказал Шеремет.