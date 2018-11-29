В Госдуме прокомментировали призыв Киева закрыть Босфор

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Призыв Украины к Турции о закрытии Босфорского пролива для российских кораблей после инцидента в Черном море — это неадекватный шаг, украинское руководство пытается в очередной раз привлечь к себе внимание и разрушить систему международного морского права, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее командующий военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев намерен обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей после того, как корабли украинских ВМС нарушили границу РФ и были задержаны.

"Попытки Киева привлечь к себе внимание путём новых неадекватных шагов должны вызывать у мирового сообщества уже не только недоумение, но и закономерное возмущение. Очевидно, не добившись желаемой реакции западных стран на свою грубую провокацию в Чёрном море, власти Украины ищут любые способы удержать антироссийский градус с помощью русофобской информационной шумихи и запугивания своих же граждан несуществующей российской угрозой", — передает слова Железняка его пресс-служба.

Парламентарий добавил, что украинские власти хотят разрушить систему международного морского права, которое сами нарушают, и призывают к этому других.

"Власти "Незалежной" в отчаянии хотят разрушить систему международного морского права, которое сами нарушают самым наглым образом, и призывают к этому других",- отметил депутат.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.