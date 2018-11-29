С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала инцидент в Черном море, где украинские военные корабли нарушили госграницу РФ и были задержаны российскими пограничниками, "подлой, бессовестной и наглой провокацией".

"Безусловно это провокация, причем провокация, за которой стоит несколько выгодополучателей, которые рассчитывали на очень громкий эффект, но профессиональные действия наших пограничников не позволили событиям пойти по сценарию, на который очень рассчитывали эти выгодополучатели. Я считаю, я вам говорю свою точку зрения, что эта провокация подлая, бессовестная, наглая, потому что решает свои политические или иные проблемы, они (выгодополучатели) обрекали военных моряков на очень тяжелые последствия", — сказала Матвиенко журналистам в четверг.

Спикер Совета Федерации назвала действия украинской стороны "циничными". "Громкого эффекта не получилось, получился незначительный хлопок, но сценарий-то был прописан, и в соответствии с этим сценарием вводится военное положение", — отметила она.

Ранее в четверг Матвиенко сообщала, что Совет Федерации обратится в международные организации с просьбой отреагировать на безосновательное ограничение прав русскоязычного населения на востоке Украины в связи с введением военного положения.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

После инцидента в Черном море Киев ввел военное положение на 30 дней в десяти регионах страны из 24 — вдоль границы с РФ и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу слова.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>