С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала инцидент в Черном море, где украинские военные корабли нарушили госграницу РФ и были задержаны российскими пограничниками, "подлой, бессовестной и наглой провокацией".
Спикер Совета Федерации назвала действия украинской стороны "циничными". "Громкого эффекта не получилось, получился незначительный хлопок, но сценарий-то был прописан, и в соответствии с этим сценарием вводится военное положение", — отметила она.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
После инцидента в Черном море Киев ввел военное положение на 30 дней в десяти регионах страны из 24 — вдоль границы с РФ и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу слова.